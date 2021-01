O stavbě nového plaveckého bazénu uvažuje už od léta Cheb. Současný dosluhuje a město už má vytipovanou lokalitu, kde by měl v budoucnu stát.

Současný bazén v chebské ulici Obětí Nacismu dosluhuje. Nahradit by ho v budoucnu měl bazénový komplex. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Nové bazénové centrum je nezbytností,“ informoval starosta Chebu Antonín Jalovec. Dodal, že investice do nynějšího bazénu by byly velmi vysoké. Navíc má zařízení vysoké roční ztráty, které dosahují šesti milionů korun. Nové plavecké centrum by mělo mít provozní náklady minimálně poloviční.