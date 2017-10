Budou mít nového průvodce

Mariánské Lázně -Nový propagační materiál provede turisty Mariánskými Lázněmi. Malý průvodce městem nabídne návštěvníkům vše potřebné na jednom místě.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ navštěvují převážně rusky mluvící a němečtí hosté, to chce město nyní změnit a přilákat českou klientelu.Foto: Deník

„Infocentrum získalo dotaci Karlovarského kraje na nový propagační materiál, který nazvalo Malý průvodce městem,“ informovala Barbora Tintěrová, vedoucí Infocentra Mariánské Lázně. Turisté v materiálu najdou vše potřebné včetně mapy, zajímavostí, tipů na výlet a dalších informací. „Průvodce vyjde do konce roku v češtině, angličtině, ruštině, němčině, polštině a francouzštině,“ uvedla. Mariánské Lázně tak konečně získají materiál pro turisty z Polska a Francie, po kterém už několik let infocentrum volá. „Průvodce bude pro turisty k dispozici zdarma,“ řekla Barbora Tintěrová.



Zatímco turistický průvodce vyjde do konce roku, návštěvníci města si už nyní mohou stáhnout do svého mobilu nebo tabletu mobilní aplikaci. Díky tomu mají jak turisté, tak občané město na dlani. Pro turisty nabízí atraktivity města, v jejichž blízkosti se právě pohybují. Pomůže jim zobrazit potřebné informace, doporučí parkoviště nebo navede na nejbližší toalety. Ani občané nepřicházejí zkrátka. Ti v aplikaci najdou přehledně strukturovaný úřad, seznam kulturních akcí ve městě i okolí a také aktuální informace o dopravních omezeních nebo možnostech parkování.