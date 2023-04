Oproti minulým letům došlo k navýšení stipendií. Nově mohou studenti lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství získat 150 tisíc korun ročně, namísto původních 48 tisíc korun. „V porovnání s ostatními regiony se navíc jedná o nadstandartní výši poskytovaných stipendií. O nabízenou podporu je ze strany studentů zájem a my máme velkou radost z toho, že se nám díky ní podaří v kraji udržet mladé lékaře. Nemusím snad ani připomínat, že průměrný věk lékařů dosahuje v některých částech našeho regionu 65 let a s jejich odchodem do důchodu je ohrožena samotná dostupnost primární ambulantní péče,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.