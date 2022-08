O víkendovém festivalu se tak na něj doslova sesypali přítomní fanoušci rocku a metalu s tím, jestli to myslí vážně. O úplném konci nechtěly slyšet ani kapely, které si na festivalu zahrály. Stejnou otázku pokládali Janu Zmrzlému i muzikanti. "Myslíš to vážně," ptali se ho…

"Ano, nikdo s tím, že bych měl končit nesouhlasil. Atmosféra byla skvělá, vyšlo počasí. Kromě místních fanoušků přijeli lidi z Moravy, Prahy i Německa. Festival si užili i muzikanti. V sobotu nedorazili akorát loupežníci z Brna, kapela YBCA, kterých se na dálnici D porouchalo auto. Moc je to mrzelo a omlouvali se fanouškům na sociálních sítích. Do Kraslic se moc těšili," vrací se k víkendové akci Jan Zmrzlý.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Ten uspořádal již dvacátý ročník a před ním avizoval, že bude poslední. Po akci a reakcích fanoušků i muzikantů přemýšlí co dál. "Jestli bude další ročník, teď opravdu nevím. Je s tím spousta práce a shánění peněz v této těžké době není také nic jednoduchého. Přišel za mnou i německý bubeník, který zde zahrál. Hraje v sedmi kapelách a říkal, že by byl moc rád, kdybych v akci pokračoval. Zároveň mi nabídl podporu a možnost jakési česko - německé spolupráce v pořádání festivalu. Nyní mohu slíbit jen to, že o celé věci budu přemýšlet," dodal Zmrzlý.

