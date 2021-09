Vyvolávací cena budovy za sto milionů je podle něj k potenciálním investorům velmi vstřícná. „Doporučil bych jim, aby do toho šli. Jedna z mezinárodních realitních společností tuto extrémně nádhernou nemovitost ocenila na 173 milionů korun,“ vysvětlil dražebník.

Budova bývalé spořitelny je zrekonstruovaná moderně a v nejvyšší kvalitě a je ve výborném stavu. Stavba byla kolaudována v roce 2020. Má pět podlaží, ve dvou nejvyšších by mohly být kanceláře, či je využít k ubytování nebo přeměnit na byty,“ uvedl Gavlas.

„Karlovy Vary sice hodně utrpěly covidem a odlivem ruské klientely, letos v červenci se ale dostaly na seznam Slavných lázní Evropy zapsaných mezi světové dědictví UNESCO, což by jim zase mohlo pomoci k rozhýbání turistického ruchu,“ říká Ivo Gavlas, majitel aukční a realitní společnosti GAVLAS. Podle něj by v budově mohlo být například kasino.

Nyní společnost ODIS COMPANY, insolvenční správce dlužníka, poslala podle dražební vyhlášky bývalou Sparkasse do dražby. Aukce se koná 4. října, a to elektronicky. Budovu bude dražit aukční a realitní společnost GAVLAS. Vyvolávací cena je 100 milionů korun.

Budova bývalé spořitelny.Zdroj: Dominik JandlPak budovu Česká spořitelna opustila, přestěhovala se do nových prostor a tento památkově chráněný architektonický skvost léta chátral. O objekt následně projevili zájem ruští investoři Alexandr a Nikolay Odintsovi, kteří ovšem přecenili své finanční možnosti a při rekonstrukci paláce na luxusní obchodní galerii o pěti patrech za 175 milionů finančně vykrváceli. Závazky nespláceli a do insolvence spadli už v roce 2018.

Unikátní secesní budovu původně vlastnila Česká spořitelna a ještě začátkem devadesátých let byla v provozu. Klienti uvnitř žasli. Interiér tohoto paláce byl tak honosný a vybavení tak úchvatné, že vyřizovat v něm běžné finanční transakce šlo jen s velkým sebezapřením. Bývalá Sparkasse od architekta Otto Stainla z roku 1906 evokovala vzpomínky na elegantní muže ve fraku s cylindrem a vyšňořené dámy s klobouky a nezbytným paraplíčkem.

Bývalá spořitelna na Divadelním náměstí naproti Vřídlu, tedy přímo v srdci karlovarských lázní, je na prodej. Ruští investoři nezvládli finanční závazky rekonstrukce budovy na luxusní obchodní centrum a spadli do dražby. Vyvolávací cena je sto milionů korun. Výprodej Karlových Varů tak pokračuje.

