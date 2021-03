„Dojímá mě to. Naši miláčci se vrátili, zima končí a já doufám, že tohle jaro je už jen hořké finále té hrůzy,“. Podobně jako Chebanka Vilma Hanáková komentovaly přílet čápa bílého do města, desítky lidí.

Chebský čáp přiletěl do města už v druhé polovině února a podle údajů České společnosti ornitologické byl jedním z prvních navrátilců do Česka vůbec. O pár dní později se k němu přidala samička. „Předpokládáme, že nejvíce čápů přilétne ve druhé polovině března,“ doplňuje k příletům ptáků Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.

Brzký přílet čápů dokáží vysvětlit pozorovatelé, kteří je roky v Chebu sledují. „Na zimu odlétají jenom do jižního Německa. Proto se tak brzo vrací zpátky,“ popisuje Chebanka Mária Cibová. „Na hnízdo se vrací stále stejný pár. Samička je okroužkovaná a tak se dá identifikovat. Minulý rok přiletěli 10. února, letos o týden později,“ doplňuje.

Paní Mária často kvůli čápům vyráží na „lov“ beze zbraní, s fotoaparátem. „Hnízdo je v centru města, vysoko na komíně nad supermarketem. Chodím je k hnízdu fotit, běžně dvakrát i třikrát v týdnu. Někdy jsem tam hodinu, někdy víc, podle toho jak se mi je daří vyfotit,“ popisuje svůj koníček. Fotografie příletů, odletů ale také pikantních záběrů, kdy přistihla čápy jak se říká In flagranti, poté baví sociální sítě. Není sama, kdo čápy pozoruje a zaznamenává jejich pobyt.

Na čapí hnízdo jsou zaměřené i městské webkamery nebo soukromé fotopasti a další fotoobjektivy. Pozorují je stovky lidí. Vlévá jim to optimismus do žil. „Konečně něco pozitivního. Jaro začíná a věřím, že jsou symbolem toho, že svět se může vrátit do starých kolejí,“ říká k pozorování Lenka Frolíková. A není sama. „Od momentu, kdy jsem tu fotku (návratu)viděla, první myšlenka byla - broučku, tys náš přišel pohladit a říct, že zase bude dobře. Zvířata mají zvláštní schopnosti, léčí již svou přítomností. Není náhoda, že přiletěl tak brzy,“ věří Kristína Konečná.

Lidé čápy milují

Čápi jsou mezi lidmi oblíbení především kvůli povaze. „Lidé čápy milují. Mě na nich zaujalo to, jak se k sobě mají. Když přiletí jeden z čápů na hnízdo, tak se na toho druhého těší, jako kdyby se neviděli několik dnů. A to hlavně, když sedí samička na vejcích. Je o prostě čistá láska, věrnost,“ myslí si Mária Cíbová.

Přílet do uzavřeného okresu komentovala vtipně i hlava města, starosta Antonín Jalovec. "Čápovi jsem vydal glejt opravňující ho ke vstupu na území uzavřeného okresu Cheb. „Musel jsem tak učinit, čáp tu má totiž (skoro) trvalé bydliště a zřejmě vlastní i nemovitost. Policejní hlídka tyto argumenty akceptovala,“ rozesmál sociální sítě starosta.

Těšit se budou z čápů lidé, pokud všechno proběhne jako obvykle, přibližně do poloviny září, kdy většinou odlétají. Mezitím čapí pár vyvede mladé a připraví se na cestu v teplejších končinách. A pak snad zase najdou cestu do Chebu. Tentokrát dostupného nejen ze vzduchu.

Návrat ptáků sleduje projekt

Prvního března začal letošní ročník mezinárodního projektu Spring alive/Jaro ožívá. Přestože astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny a také se vrací stěhovaví ptáci z teplých krajin. V rámci projektu lidé z celého světa sledují návraty šesti druhů, mezi nimi je: čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná, vlha pestrá, rorýs obecný a břehule říční. Pokud je vy sami uvidíte, můžete je nahlásit a zapsat na www.springalive.net. Pobyt v přírodě navíc pozitivně působí na psychiku člověka, a to dnes potřebuje asi každý z nás. „Pozorování vybraných druhů přinese dětem nejen zajímavé zážitky a kontakt s přírodou, ale vyzkouší si i základní principy vědecké práce – zadání svých pozorování do databáze Jaro ožívá,“ vysvětluje Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, národní koordinátor programu Jaro ožívá.