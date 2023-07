Během 1. pololetí letošního roku (od ledna do června) provedli podle ní celníci v karlovarském regionu více než 100 kontrol různých provozoven. Zajistili bezmála 3 000 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví, a to nejen textilu, obuvi, elektroniky či galanterního zboží, ale také například napodobeniny pracích prášků, WC bloků či rostlinných postřiků. Hodnota zboží, vyjádřená v cenách originálních výrobků, by činila více než 16 milionů korun.

Hlídky zaměřily svou pozornost také na prodej lihovin a tabákových výrobků. Kontrolovaly nejen značení alkoholu kontrolními páskami, ale také to, zda prodejci mají k těmto vybraným výrobkům doklady prokazující jejich zdanění a zda jsou tabákové výrobky správným způsobem značeny. Při kontrolách zajistily přes 2 300 lahví alkoholu, k němuž kontrolované osoby nepředložily doklady prokazující jejich zdanění v souladu s ustanovením zákona o spotřebních daních. Únik na spotřební dani by přesahoval 150 tisíc korun. V rámci kontrol prodeje tabákových výrobků zajistili karlovarští celníci více než 3 200 kusů cigaret, jež byly značeny neplatnou tabákovou nálepkou, či nebyly značeny vůbec.

Zajištěné zboží bude zničeno pod celním dohledem a porušení subjektů budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení.