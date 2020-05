„Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru. Podle informací z webových stránek krajských hygieniků v Karlovarském kraji fungují pro samoplátce tři odběrová místa. Jsou to Karlovarská krajská nemocnice, Nemocnice Cheb a soukromá NZZ Garant-Service group.

Mluvčí obou nemocnic Vladislav Podracký říká, že nemocnici čekají kvůli novému nařízení vlády jednání s laboratořemi o cenách za testování. „V pondělí máme jednání s laboratoří. Ukáže se, co dál. Pokračovat v odběrech budeme zřejmě i poté, ale je otázkou, jaký dopad to bude mít na ekonomiku nemocnice,“ uvádí mluvčí. Před určením jednotné ceny nemocnice účtovala samoplátcům za odběr dva tisíce korun, zpočátku tři tisíce korun. „Chtěl jsem test v karlovarské nemocnici za dva tisíce korun a spěchal jsem na to. Bohužel na týden dopředu bylo plno, tak jsem zkusil ZZ Garant-Service group. Vzali mě dříve a platil jsem 1 800 korun,“ říká pendler Roman Hudák z Kraslic. Na odběrové centrum NZZ Garant-Service group se během včerejška nepodařilo dovolat.