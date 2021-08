Centrum denních služeb Čtyřlístek v Lubech pořádá sbírku na automobil

Centrum denních služeb Čtyřlístek v Lubech se stará o klienty s postižením od tří do šedesáti let. Jejich službu ocení jedinci a rodiny, které mají doma člena, jenž se o sebe nedokáže sám postarat.

| Foto: Deník/Kateřina Butaki

Sociální pracovnice tak dochází do jejich domovů v rámci sociálních terénních služeb. V lednu 2022 se ale chystá otevřít také centrum přímo v Lubech, kde se zatím podobné zařízení nenachází. V tuto chvíli probíhá rekonstrukce prostor ve Čtyřlístku. „Opravy mají na starosti manželé Bartakovicsovi, kteří Čtyřlístek založili. V tuto chvíli se snažíme zajistit finance, ptáme se po různých firmách, po soukromnících, abychom zajistili peníze na to, aby se mohla vila, kde bude centrum sídlit, dodělat,“ říká jedna z pracovnic centra Jitka Brumlíková. Centrum denních služeb ČTYŘLÍSTEK v Lubech se stará o klienty s postižením od tří do šedesáti let. Službu ocení jedinci a rodiny, které mají doma člena, který se o sebe nedokáže sám postarat. Sociální pracovnice tak dochází do jejich domovů v rámci sociálZdroj: Deník/Kateřina Butaki Centrum denních služeb Čtyřlístek pořádá také sbírku na automobil, který je pro terénní sociální služby nepostradatelný. „ V tom nám pomáhá Nadace znesnáze21, kde máme na automobil vypsanou sbírku. Ten opravdu potřebujeme, abychom mohli našim klientům poskytovat co nejlepší služby, takže se snažíme i takto přes nadace sehnat nějaké finance, abychom se mohli rozjet co nejdříve. Náš tým se brzy rozroste o další tři sociální pracovnice na odlehčovací terénní službu. O naše služby je velký zájem, tak věříme, že se naše vize brzy naplní," vysvětluje. Goethova stezka ve Františkových Lázních bude hotova už na konci září Přečíst článek › Pokud je zájem ze strany klienta nebo jeho rodiny, je třeba jen zvednout telefon a kontaktovat centrum. „Naši sociální pracovníci budou docházet do domácího prostředí, budou klientovi zajišťovat základní činnosti. Součástí péče jsou i sociálně terapeutické činnosti. Máme připravené výchovně vzdělávací akce i aktivity. Poskytujeme i pomoc při poskytování a zajištění stravy, nebo i pomoc s osobní hygienou. Důležité je před tím poznat, jaké má daný člověk zvyklosti,“ dodává Brumlíková.