Centrum města by mělo být bez nákladních aut

Omezit pohyb nákladních automobilů v centru Nové Role. To je cíl vedení tamní radnice, která chce vybudovat silniční obchvat města. Nákladní automobily by měl nasměrovat přímo do průmyslové zóny.

Ilustrační snímek. Kamion | Foto: Deník / Karel Pech