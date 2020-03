Světlana Keslová z Chebu získala cenu Ď, jejíž název je odvozen od rčení „Tak ti děkuji“. Uděluje se už od roku 2001 osobnostem působícím v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání či sportu.

Světlana Keslová z Chebu získala cenu Ď, jejíž název je odvozen od rčení „Tak ti děkuji“. Uděluje se už od roku 2001 osobnostem působícím v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání či sportu. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Světlana Keslová je jednatelkou chebské firmy Unipap plus a také velmi milá a ochotná dáma. V rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24hodinovka“ se rozhodla podpořit chebský Hospic Svatého Jiří a stala se ambasadorem. V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 kilometrů a získat na činnost hospice 15 000 korun. „Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 korun. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu Světlany Keslové přispívali další dárci a na činnost hospice se podařilo celkem získat 73 700 korun. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice,“ konstatovala ředitelka chebského Hospice Svatého Jiří Alena Votavová.