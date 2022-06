První jmenované destinace hledá řada lidí přes cestovní kanceláře. "Zaznamenáváme velký zájem. Češi jsou takzvaně hladoví po dovolené u moře, chyběla jim. Berou nejen Turecko, Bulharsko či Řecko, ale i Tunisko, Djerbu či Egypt. Všechny tyto destinace jsou mezi nimi hodně oblíbené. Co bych lidem poradila je, rozhodně nenechávat vše na poslední chvíli," říká pracovnice v chebské cestovní kanceláři Blue Style.

Téměř dvouletá pauza způsobená různými omezujícími opatřeními vůči koronaviru zvedla zájem Čechů o letošní dovolenou až trojnásobně oproti letům minulým. O tom, že se Češi k cestování vracejí a padají rekordy u poznávacích i pobytových zájezdů, mluví i u cestovní kanceláře Čedok.

Řada Čechů ale jezdí na dovolenou autem, zejména je oblíbené Chorvatsko a Slovensko. Tam si ubytování hledají v drtivé většině sami. "Dnes existují webové stránky, sociální sítě se skupinami ubytovatelů či různé aplikace pro bydlení a ubytování. I zde však platí, kdo nechá vše na poslední chvíli, může ostrouhat. Lepší ubytování například v Chorvatsku mizí velmi rychle a zbývají ta méně populární, třeba dále od moře či ne tolik vybavené. Letos to bude asi masakr," myslí si Pavel Holan z Kraslic.

"Loni byl risk zabukovat si letecky dovolenou rok dopředu. Nikdo nevěděl, co bude. Zkusila jsem to letos v březnu. Vše se začalo uvolňovat a spělo to k lepšímu. Češi teď asi chtějí vyrazit, co nejdříve to jde," říká Nikola Satlerová ze Sokolova.