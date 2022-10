Pošta ale podle místních neplní své závazky. „Momentálně je tato záležitost ve fázi, kdy jsme se před nedávnem sešli s vedením pošty, a tam jsme konstatovali, že situace není taková, jak slibovali, že bude. Požádali jsme je, aby dodrželi onu gentlemanstkou dohodu, která spočívala v tom, že pokud se situace do cirka šesti měsíců nezlepší, tak se pošta vrátí zpět do Aše a znovu obnoví oddělení doručovatelů,“ sděluje starosta Aše Dalibor Blažek.

Zářijovou schůzku potvrzuje i mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Tvrdí však, že situace vážná není. Přesto chce Česká pošta vyjít městu vstříc. „V září jsme se opět setkali s panem starostou, který připomněl některá aktuální pochybení na straně České pošty. Z našeho pohledu jde jen o ojedinělé případy. V řadě z nich jde navíc například o chybějící jména na zvoncích nebo schránkách, kdy pak doručovatelé nemají možnost zásilku doručit. V celém Chebsku máme nyní nastavený efektivní systém distribuce zásilek, který zaručuje rostoucí kvalitu dodání. Personálně jsme za poslední rok celý tým posílili, včetně zkušených kolegů z jiných regionů. Nicméně chceme vyjít městu vstříc a dohodli jsme se s panem starostou, že v tuto chvíli prověříme možnosti obnovení dodejny v Aši a podmínky, za jakých by to mohlo proběhnout. To také nyní děláme," uvádí Ivo Vysoudil.

Na základě stížností Česká pošta vyměnila i vedoucí chebského depa. „Mělo by se to tedy dle jejich názoru zlepšit. My ale chceme, aby udělali vše pro vrácení doručovatelů, ale je jasné, že to nejde ze dne na den,“ míní starosta Blažek.

Podle jeho slov budou poštu směřovat tak, aby od 1. ledna 2023 byla doručovatelská služba v Aši zpět. „Pokud se náhodou ukáže, že do toho data bude vše bez problémů, tak na znovu zavedení služby lpět nebudeme. Ale podle nás nesplnili to, co slíbili z pohledu kvality. Je třeba, aby lidé měli jistotu, že to, co mají dostat, budou mít. Nyní se to mírně zlepšilo, ale to je spíše z kategorie katastrofa do kategorie nekvalitní služba s tím, že nedostáváte to, co si objednáváte. Jen tak pro zajímavost. Volební lístky jsme poště nesvěřili vůbec. Roznášeli jsme je svými silami jen z toho důvodu, že jsme neměli jistotu, že by dorazily, kam měly,“ uzavírá Dalibor Blažek.