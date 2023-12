„Našim cílem bylo vytvořit systém trvale udržitelné a ekologicky šetrné hromadné autobusové dopravy, s tím, že za 10 let provozu nových vozů se do vzduchu dostane o 12 tisíc tun prachových částic méně. Kromě toho, že budou autobusy nízkoemisní, nabídnou občanům řadu dalších výhod, které zajistí komfort při cestování. Budou vybaveny klimatizací, wi-fi připojením a USB nabíječkami pro dobití mobilního telefonu a dalších zařízení. Zároveň bude možné sledovat jejich polohu, což přispěje k větší bezpečnosti přepravovaných osob,“ uvedl neuvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.

Platné jízdní řády linek zapojených do Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) jsou rozděleny do šesti oblastí: Karlovarsko, Sokolovsko, Chebsko (provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary), Bochovsko (dopravce Pechočiaková-ZEPRA) Toužimsko (dopravce Cvinger bus) a Žluticko (dopravce VV autobusy). Součástí IDOK je také nová linka Praha, Zličín – Karlovy Vary, terminál společnosti Transdev Střední Čechy s.r.o., která poprvé vyjela v prosinci letošního roku. „Nové jízdní řády linkové autobusové dopravy na rok 2024 vycházejí z těch aktuálně platných. Změny jsme se snažili udělat co možná nejmenší, ale byly nutné hlavně s ohledem na potřeby dopravní obslužnosti a provozně-technických požadavků nových autobusů,“ doplnil Jan Bureš.

Meziměstskou autobusovou dopravu bude z větší části zajišťovat Dopravní podnik Karlovy Vary. Jedná se o tzv. vertikální spolupráci mezi Karlovarským krajem, městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary. Pro cestující to mimo jiné znamená, že dojde ke sjednocení odbavovacího systému v autobusech napříč celým regionem.

V případě, že cestující využívají autobusovou dopravu pravidelně, existuje možnost vyhotovení jednotné dopravní karty, na kterou lze nahrát příslušný tarif IDOK. Pokud již vlastní Karlovarskou, Mariánskolázeňskou, Chebskou, Plzeňskou nebo IN Kartu Českých drah nemusí si pořizovat novou, protože všechny budou v nových autobusech akceptovány. Na každou z těchto karet si mohou cestující nahrát finanční obnos a používat ji jako elektronickou peněženku, díky které budou hradit jednotlivé jízdy, nebo na ni nahrát časový kupon IDOK, např. měsíční. Jestliže cestující jezdí autobusem nepravidelně nebo velmi málo, stále platí možnost zaplatit jízdné u řidiče, jako tomu bylo dosud. Další informace a podrobný návod, jak a kde si novou kartu obstarat, jsou k dispozici na webu Dopravního podniku Karlovy Vary.