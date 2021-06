Na den, kdy se přehnalo ničivé tornádo na jižní Moravě je tak nezapomeneme. Škody na majetku jsou vysoké, bohužel si toto neštěstí vyžádalo i lidské životy.

Nemocnice Cheb chystá dobrovolnickou pomoc z řad svých zaměstnanců. Připravená je i Andrea Jirásková z dětského oddělení. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Město Cheb se bude snažit, aby pomohlo nějaké postižené obci na Břeclavsku a Hodonínsku, kterou ve čtvrtek zasáhl větrný vír. „Občané se samozřejmě dotazují, jak to bude s pomocí a já doporučuji, že určitě nejvhodnější je nějaký finanční obnos prostřednictvím renomované neziskové organizace nebo charitativní sbírky, protože vozit něco na jižní Moravu nebo nabízet ubytování u nás je podle mého názoru pro Jihomoravany neadekvátní a zbytečně komplikované. Když už chce někdo pomoci, měl by poslat nějakou částku, jak jsem říkal, prostřednictvím sbírky. Za město Cheb se budeme snažit na nejbližším jednání rady schválit finanční pomoc pro vybranou postiženou obec na jižní Moravě, kterou si vytipujeme a doufám, že schválíme pomoc v řádu několika desítek tisíc korun, která by jim pomohla,“ říká Antonín Jalovec, starosta Chebu.