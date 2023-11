Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu se strojí na blížící se Advent. Postaveny jsou stánky, připravuje se kluziště. Vše se vánočně rozzáří a trhy otevřou v sobotu 2. prosince. Letos vánoční trhy zaplní celé náměstí a novinkou bude i lesík z vánočních stromků, které si lidé sami nazdobí. Vánoční strom přivezou na náměstí v pondělí 20. listopadu.

Cheb připravuje vánoční trhy, u Špalíčku se chystá i kluziště | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Prodejní stánky s bohatým sortimentem patří tradičně k vánočním trhům v Chebu. Návštěvníci se mohou těšit na svařák, medovinu, klobásy, perníčky, ale i bramborové placky, polévky, plněné bagety a croissanty, horká trdla a vafle, sladké kremrole a kokosky, slané preclíky a tyčinky. Na trzích bude možné koupit vánoční stromek, svíčky, ozdoby, a řadu dalšího zboží. Otevírací doba stánků je od soboty 2. prosince vždy o víkendu od 12 do 20 hodin, ve všední dny od pondělí do pátku pak od 12 do 19 hodin.

Na slavnostním zahájení v sobotu 2. prosince vystoupí operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Na pódiu se v průběhu trhů objeví například také frontman Kabátů Josef Vojtek společně s dívčím smyčcovým triem Inflagranti, Adam Mišík, Markéta Konvičková nebo Thom Artway. Celý program najdete na stránkách chebského turistického infocentra ZDE>>>

Kluziště bude v provozu od 2. prosince do 2. ledna 2024. Od pondělí do pátku vždy od 14 do 16 a od 17 do 19 hodin. V sobotu a v neděli od 10 do 12:30, od 14 do 16 a od 17:30 do 20 hodin.

Má i vaše město či obec vybraný vánoční strom? Nafotíte transport vánočního stromu na vaší náves? Chcete ostatním čtenářům zprostředkovat recept na nejlepší cukroví? Pošlete fotografie, recept na mail: zapadoceske.vanoce@denik.cz

Zdroj: Deník