Vedení města Chebu by chtělo co nejdříve začít se zástavbou pozemků po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu. Zasíťování pozemků je však velmi nákladné, celkové náklady by dosáhly několika stovek milionů korun. Město na to nemá peníze, a proto radnice uvažuje i o prodeji.

„Od doby, co došlo k demolici zchátralých vojenských objektů, se ukázalo, že využít území pro individuální výstavbu nebo výstavbu bytových domů by bylo investičně nesmírně náročné. Proto jsme se rozhodli zjistit, jaká je situace na trhu. Zda by byl v republice nějaký investor, který by se toho ujal a byl ochotný investovat i přesto, že návratnost by byla několik let,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

V souladu se znaleckým posudkem by město mělo za pozemky chtít nejméně 350 korun za metr čtvereční. Vedle ceny však bude součástí nabídky i studie na využití areálu.

Vedení města původně navrhlo, aby zájemci měli na zpracování nabídky 2,5 měsíce, což znamená, že by se o pozemcích rozhodovalo v srpnu. Zastupitelé Jan Vrba a Ladislav Tkaczyszyn však při projednávání návrhu upozornili, že se k němu nevyjádřila městská Komise pro strategický rozvoj a územní plán. Podle vedení radnice to ale nešlo. Komise totiž v době nouzového stavu nezasedaly. „Výtky jsme uznali, ale nechceme soutěž zbytečně protahovat do několika let. Ta lokalita byla po zbourání nevzhledná. Lidé tam odhazovali nepořádek. Předběžně jsme se tak domluvili, že dobu prodloužíme na 5 měsíců. To by mělo být pro zpracování studie dostačující,“ dodal místostarosta Miroslav Plevný.