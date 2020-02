Sotva skončil rok 2019, a už město Cheb pomalu shání další vánoční strom, který letos v prosinci ozdobí chebské náměstí.

Ilustrační snímek. Vánoční ozdoby na stromku. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Město Cheb hledá dárce vhodného vánočního stromu, který bude na konci letošního roku zdobit náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Strom by měl být ve vzdálenosti do 40 kilometrů od Chebu a na místě přístupném těžké technice, což je nákladní automobil s přívěsem a jeřáb,“ sdělila tisková mluvčí města Simona Liptáková. Mělo by se jednat o soliterní strom, smrk anebo jedli, se souměrnou korunou a výškou zhruba 20 metrů. Dárci město nabízí možnost následně získat rozřezanou dřevní hmotu z darovaného stromu. Návrhy zasílejte na: stolinova@cheb.cz.