Jednoznačně největší chebskou stavbou, která se bude slavnostně otevírat již 27. září, je výstavba nové lávky přes kolejiště chebského nádraží do chebské lokality Švédský vrch.

"Nová lávka je největší investiční akcí v novodobé historii města. Samotná výstavba stála přibližně 200 milionů korun a na dalších zhruba 50 milionů pak přišly úhrady za zajištění výluk. Na ty mělo jít podle předběžných odhadů ještě o 20 milionů více, výslednou částku se však podařilo díky dobré koordinaci stavebních prací snížit. Poměrně výraznou část nákladů na výstavbu pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši necelých 90 milionů korun," uvedl Tomáš Ivanič z odboru kanceláře starosty. Díky šířce 3,5 metru budou moci novou lávku využívat jak pěší, tak cyklisté. Zajímavostí je i to, že na obou koncích je zajištěn bezbariérový přístup, lávka má speciální protiskluzový povrch nebo že bude monitorována třemi kamerami. Při odpovídající údržbě by její životnost měla být minimálně 100 let.

Cheb také aktuálně dokončuje i další letošní velká investice za zhruba 23 milionů, a to rekonstrukci panelového domu Dragounská 12, kde dlouhá léta sídlil domov pro seniory. Ten však kraj před časem uzavřel. Část budovy byla přebudována na malometrážní byty pro seniory. "Díky právě končící rekonstrukci se upravily i zbývající části objektu. Ve třech podlažích vzniklo 24 bytových jednotek o velikosti 1+1, které bude město i s ohledem na dobrou dostupnost zdravotních a sociálních služeb pronajímat žadatelům z řad chebských seniorů. Opravena byla i další podlaží. "V přízemí bylo vybudováno technické zázemí objektu včetně prádelny a sušárny pro zmíněné byty, ve třetím podlaží zase zázemí pro pečovatelskou službu, která spadá stejně jako stacionář Mája pod městskou příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb. Dílčí úpravy se dělaly i ve dvou patrech, kde již sídlí Mája a lékařské ordinace," vysvětlil Tomáš Ivanič.

Nyní město připravuje například přestavbu bývalého dominikánského kláštera v Kamenné ulici pod chebským náměstím. Historický objekt má být přebudován pro potřeby chebské Základní umělecké školy, jejíž nynější budova přestává kapacitně stačit. "S dílčími úpravami v podobě rekonstrukce poškozených částí střechy by se mohlo začít možná už v příštím roce. Připravuje se rovněž výstavba mostu do městské části Háje, který má nahradit dosluhující ocelovou lávku," nastínil projekt Ivanič.

A co lidé v Chebu oceňují? "Velmi dobře přijali upravené okolí řeky Ohře, kterému se v Chebu říká Krajinka. První úpravy, realizované v letech 2005 a 2006 se totiž dělaly v souvislosti s přeshraniční krajinnou výstavou, kterou Cheb pořádal společně s bavorským městem Marktredwitz v roce 2006," uvedl Ivanič. Na pravém břehu řeky Ohře vznikl díky těmto úpravám oblíbený odpočinkový či vycházkový areál. V pozdějších letech se upravil i protější levý břeh, jehož zaměření je spíše sportovní a volnočasové. Vznikl zde stadion pro atletiku i další sporty, lanové centrum nebo pikniková louka. Vloni byl na levém břehu dokončen moderní skatepark, který si lidé velmi oblíbili venkovní hřiště na florbal.