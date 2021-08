Cheb, jak ho (ne)znáte. To je akce, kterou chce město Cheb představit přímo v Praze. Důvod je jednoduchý. Vedení města chce skoncovat s různými dezinformacemi a mýty, které se o Chebu od devadesátých let tradují. Kampaň byla naplánována už na minulý říjen, ale pandemie záměr zbrzdila. Vedení Chebu chce novinky představit 13. října v 18 hodin v Konferenčním centru CITY v Praze na Pankráci.

Cheb, jak ho (ne)znáte. To je akce, kterou chce město Cheb představit přímo v Praze. Důvod je jednoduchý. Vedení města chce skoncovat s různými dezinformacemi a mýty, které se o Chebu od devadesátých let tradují. Kampaň byla naplánována už na minulý říjen | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Jsem přesvědčen o tom, že jedním z největších hendikepů našeho města není jeho reálný stav, ale to, jak už je léta prezentován v médiích. Z devadesátých let bohužel u mnoha lidí v republice přetrvává pocit, že Cheb je město plné prostitutek, kriminality, tržnic a jiného problémového chování. To už ale dávno není pravda a je klíčovým úkolem města jeho mediální obraz vylepšit a upravit, aby byl blíže reálnému stavu. Tato akce je jednou z možností, jak toho docílit,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.