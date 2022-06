V nově vybudovaném objektu se nacházejí i nové učebny, laboratoře a další potřebné zázemí pro vzdělávání dětí včetně sociálního zařízení, kabinetů nebo přípravny krmení pro zvířata. „Nová budova je koncipována jako bezbariérová,“ pokračuje mluvčí s tím, že objekt je vybavený moderními technologiemi pro vytápění a využití dešťové vody. „Pro potřeby skleníku a terárií jsou na střeše umístěny solární panely, které budou zdrojem potřebné elektrické energie. O vnitřní komfort se starají automatické jednotky pro zastínění prosklené fasády a vzduchotechnické jednotky pro výměnu vnitřního vzduchu s detekcí koncentrace oxidu uhličitého,“ uvádí mluvčí Liptáková.

Podle ní je budova celkově energeticky velmi úsporná. „Zasklení umožňující automatické stínění je z izolačních trojskel. Primárně je vytápěna tepelnými čerpadly a v celém objektu je vedeno podlahové vytápění,“ popisuje.

Od září najde v novém přírodovědném centru moderní zázemí řada kroužků DDM Sova. „Na specializované exkurze sem budou docházet i chebské školy a školky. Cheb tímto získal další objekt pro vzdělávání, který je navíc ukázkou moderního řešení energeticky nenáročných veřejných budov,“ doplňuje Liptáková.

Do nových prostor se těší i desetiletý Gabriel Dušek z Chebu, který dochází do DDM Sova na kroužek Akva - Tera. „Na kroužek chodím moc rád. Líbí se mi, že poznáváme zvířátka. My je potom s kluky hledáme i ve volné přírodě. Zrovna o víkendu jsme byli v přehradě lovit škeble, a to byla zábava! Přinesl jsem je domů, ale maminka mi řekla, že je musím zase zpátky vrátit do Jesenice, že by nám doma umřely. Na kroužku je také moc hodný had a náš mazlíček chameleon. Jsem moc zvědavý, jak to vypadá v tom novém domečku," říká natěšeně Gabriel.

Dům dětí a mládeže Sova připravuje výukové programy pro mateřské a základní školy. „Do budoucna bychom chtěli i pro střední školy. Naším cílem je dětem prakticky ukázat přírodu a živočichy v ní. Děti se v této době se zvířátky nesetkají tak často, tak je skvělé, že u nás mohou přírodu pocítit naživo a mají to vesměs blízko. Lepší, než vidět živočichy jen v učebnicích. Dopoledne věnujeme školám a odpoledne je čas pro naše kroužky. Máme tu například oblíbeného Hravého vědce, kde je prostor pro mnoho pokusů. A v nových prostorách to bude samozřejmě praktičtější a více uzpůsobené. Tady v baráku nám to mladí vědci občas zadýmují, máme tu zkrátka veselo. V neposlední řadě chystáme i nové voliéry na teraristiku. V rámci zimní zahrady budeme mít i dva nové skleníky, a to subtropický a tropický. Pěstujeme citrusy, které jsou třicetileté a řadí se dokonce k šlechtěným ruským odrůdám, takže se jedná o velkou vzácnost. Každý rok tu máme kolem deseti až patnácti kilo mandarinek. Jsou malé, ale velmi šťavnaté a voňavé,“ uzavírá ředitel Sovy Miroslav Šverdík.