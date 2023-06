Dvakrát za pět a dvakrát za čtyři. Tak oznámkovali čtenáři Deníku vedení města Chebu v předprázdninové anketě. Pětku obdrželi politici za bytovou politiku a bezpečnost, milosrdnou čtyřku lidé radnici udělili za dopravu a podporu sportu. Radnice podle starosty Jana Vrby (ANO) o problémech ví, snaží se je řešit a napravit.

Podle místostarosty Pavla Pagáče (VOK) se například na dopravní infastruktuře pracuje průběžně. "Probíhá projektová příprava, chystáme výstavbu parkovacího domu, pracujeme na opravách místních komunikací a máme v plánu i výstavbu části cyklostezky," nastiňuje místostarosta Pagáč projekty i plány radnice na zlepšení dopravní situace v Chebu.

Od začátku letošního roku má navíc Cheb nového provozovatele městské hromadné dopravy a na podzim lidem usnadní cestování kompletní nová flotila autobusů. "Jízdní řády se průběžně aktualizují tak, aby v co největší míře vyhovovaly potřebám občanů," zdůrazňuje místostarosta.

Pětkou ohodnotili Chebané také bytovou politiku města a dostupnost bytů. Toto hodnocení je ale podle místostarosty Pagáče velmi diskutabilní. "Město disponuje stovkami bytů a v rámci bytové politiky je možné o byt zažádat a vytipovat ten vhodný. Buď už připravený, nebo mají lidé možnost získat byt ke svépomocné opravě," uvádí.

Čtenáři jsou nicméně v internetových anketách většinou velmi přísní a ne vždy může jejich momentální názor odrážet skutečný stav. Možná i proto udělili pětku za bezpečnost, ovšem podle místostarosty Pagáče se nedá říci, že by v Chebu bylo výrazně nebezpečno. Ovšem i on připouští, že by se bezpečnost v Chebu mohla zlepšit. "Provozujeme městskou policii, která dlouhodobě vykazuje podstav, nyní chybí šest strážníků. Navíc mnohdy supluje činnost státní policie, která je na tom mnohem hůře a nestačí pokrýt území Chebu. Policie mluví o přibližně 40 chybějících policistech. Což se samozřejmě na bezpečnosti projevuje," domnívá se místostarosta.

Podporu města vrcholového a mládežnického sportu hlasující Chebané také nevidí v růžových barvách a radnici vystavili čtyřku. Ale i zde je tato známka podle chebské radnice velmi tvrdá. "Město podporuje vrcholový i mládežnický sport ať formou dotačních titulů, které jsou každoročně vypisovány jak na celoroční činnost, tak i na jednorázové akce," oponuje vedení města. "Další formou podpory je dostupnost a dotované ceny sportovišť pro jednotlivé oddíly. Sportovišť je v Chebu dostatek, o jejich využití se musí kluby podělit, navíc veřejnosti slouží areál „Krajinka“ s novým skateparkem," namítá místostarosta Pagáč. Pro příští rok chebská radnice podle něho navíc plánuje navýšení podpory sportu o dalších přibližně 30 procent.

