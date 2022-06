Cheb plánuje kvůli úsporám do tří let vyměněné lampy. „Logicky se snažíme šetřit. Jedny z největších úspor jsou v oblasti veřejného osvětlení. Máme štěstí v tom, že Cheb má z minulosti zpracovaný podrobný generel veřejného osvětlení včetně návrhu rekonstrukcí a díky tomu jsme mohli letos žádat o dotaci na výměnu lamp veřejného osvětlení. V tomto projektu jsme byli úspěšní v maximálním možném rozsahu,“ pokračuje s tím, že díky tomu by se měla ve městě obnovit v rozmezí tří let drtivá většina veřejného osvětlení. „Místo klasického osvětlení budeme mít moderní ledkové technologie. Tím bychom měli dosáhnout až 60 procentní úspory elektrické energie, což při současných cenách znamená úsporu od pěti do osmi milionů korun ročně,“ vysvětluje.

Kromě venkovního prostoru se město snaží šetřit i ve vnitřních objektech. „Máme schválenou také investici ve výši skoro jeden a půl milionu korun na výměnu osvětlení ve sportovní hale, kde jsou dnes velice náročné zářivkové trubice. I jejich výměna vyjde na sto tisíc korun ročně, takže i tady je návratnost investice do tří let. Také věřím, že se na 5. základní škole v Chebu podaří vyměnit osvětlení a zároveň i snížit úniky tepla v obou tělocvičnách, což by znamenalo úsporu v řádu dalších sto tisíců ročně,“ uzavírá starosta Jalovec.