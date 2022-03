Celý výtěžek ze vstupného je věnován na pomoc lidem, postiženým válkou na Ukrajině. O tom, kam výtěžek poputuje rozhodne město Cheb. „Situace se vyvíjela velmi rychle. Ve čtvrtek začala invaze ruskými vojsky a my jsme už v pátek měli informace o tom, že se k nám snaží dostat jedna početná rodina z Ukrajiny. Jednalo se o maminku se čtyři dětmi. Manžel jim zůstal na Ukrajině, protože musí bránit svou vlast. Tím se spustila rychlá akce, kdy jsme museli zareagovat. Na nás bylo abychom zajistili ubytování, a to se nám povedlo. Už v pátek jsme měli k dispozici okolo čtyřiceti míst,“ sděluje místostarosta Chebu Jiří Černý.

Hned jeden den po invazi přijímal Cheb v odpoledních hodinách další větší vlnu uprchlíků. „A tak jsme pokračovali přes celý víkend. S vedením města jsme také směřovali pomoc na ukrajinské občany, kteří už vazbu na Cheb mají. Je to z toho důvodu, aby se rodiny daly dohromady a aby sem chodily rodiny mužů, kteří tu pracují jak ve stavebnictví, tak i zdravotnictví. Co bude dál, tak to budeme řešit operativně a průběžně. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se na těchto humanitárních akcích podílejí, protože mohu konstatovat, že jsme na pomoc byli připraveni dobře,“ pokračuje.

Město vyčlenilo dva městské objekty na důstojné bydlení lidí postižených válkou. „Máme po domluvě se správou městského majetku dalších patnáct bytů, které budeme muset ještě dovybavit. Dojímá mě, jak se k situaci staví nejen Cheb, ale i celá Česká republika. V podstatě během krátké doby se podařila vybrat velká suma a samotní Chebané nám nabízejí pomoc ze všech stran. My samozřejmě musíme pomoc koordinovat, aby se nestalo to, že materiál nemáme kde skladovat. Vytvořili jsme proto ve spolupráci s neziskovými organizacemi google formulář, který je zveřejněný na Facebookovém profilu města. Tam mohou občané napsat co nabízí a my se jim poté ozveme a vše potřebné domluvíme“ dodává Černý.