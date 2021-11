Projednávat se bude mimo jiné úprava dvou vnitrobloků a ulice Nová. „Jde o vnitroblok za Vesmírem, kde předpokládáme, že by se tato akce udělala celá najednou. S opravami by se mělo začít v roce 2023. Teď jsme ve fázi studie, kde jsou dvě nebo tři varianty, ale počítáme spíše se dvěma. Prostor bychom mohli využít jako parkovací plochy nebo odpočinkové zóny. Zajímají nás proto názory občanů, abychom věděli, čemu máme dát přednost. Jestli si více přejí parkování nebo nebo naopak více zeleně,“ říká místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

V současné době slouží k dočasnému parkování ulice Kosmonautů a v Zahradách. „Zatím předpokládáme, že tento režim na místě zůstane až do realizace této velké akce, která počítá s tím, že se do vnitrobloku bude jezdit pouze z ulice Jungmannova, a to bychom chtěli zachovat,“ říká.

Město počítá s kompletním dokončením Mírové ulice, kde se zatím dělá mezi panelovými domy. V příštím roce by měla být ulice dokončena celá. „Máme na ni v rozpočtu vyčleněno dvacet pět milionů korun. 22. listopadu se tedy občané mohou v Domově pro seniory na Spáleništi zúčastnit projednání úpravy vnitrobloku za Vesmírem. Základní otázkou bude především poměr parkovacích míst a odpočinkové zóny,“ pokračuje Hrubý.

Vnitrobloky jsou zatím ve fázi studie, takže tady je právě největší prostor pro uplatnění nějakých připomínek. Ulice Nová je ve fázi společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. "Nicméně je možné některé změny ještě udělat a pokud se bavíme o Nové ulici, tak v rozpočtu máme vyčleněno přibližně devět milionů korun. Veřejná prezentace rekonstrukce proběhne za účasti projektanta i zástupců města 10. listopadu od půl páté odpoledne v objektu pedegogicko-psychologické poradny v ulici Palackého 8," uvádí.

V pondělí 8. listopadu se konalo v budově radnice veřejné projednání možných úprav vnitrobloku v sousedství Židovské ulice. Zájem o tuto lokalitu a její úpravu podporuje i hlasování na webu vizechebu.cz.