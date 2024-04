Nemocnice ovšem toto nařčení vyvrací a zdůrazňuje že chebská interna funguje normálně, pouze s omezením přijímání rychlé záchranné služby, a to v pondělí a úterý výlučně v nočních časech od 21 do 7 hodin. "Po tuto dobu však i nadále v nemocnici funguje jak oddělení, tak pohotovostní služba. Pacient, který přijede do nemocnice po vlastní ose, je normálně ošetřen v běžném režimu a nemusí nikam cestovat," zdůrazňuje Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod níž chebská nemocnice patří.