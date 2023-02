Začíná tak stěhování pracovišť z náhradních prostor, zapojování „přeživší“ techniky a pořizování nové, kterou pro zajišťování služeb knihovna nezbytně potřebuje. Pracovníci oddělení pro dospělé také plánují jiné uspořádání půjčovny. Pokud nenastanou nějaké komplikace, veřejnosti by se oddělení pro dospělé mělo otevřít v březnu. Informuje o tom na webu města Cheb Martina Kuželová, ředitelka Městské knihovny v Chebu.

Sanační práce přišly na téměř šest milionů korun. Termínem jejich ukončení byl do 31. ledna. "Spočívaly bohužel také v likvidaci 76 tisíc knih ve skladech a v půjčovně, které byly po pět týdnů od požáru pokryty sazemi. Sanační firmy sice knihy zasažené zplodinami ručně čistit umějí, což bývá nákladné a má smysl jen u vybraných knih, nemohou však garantovat jejich zdravotní nezávadnost. To je u knihovny našeho typu problém - ohrozit zdraví veřejnosti i knihovníků nelze. Nechali jsme odborně vyčistit alespoň 420 vzácnějších titulů. Jde o knihy vydané do roku 1945, které již nabízíme k zapůjčení pouze prezenčně, nikoli domů," uvedla ředitelka.

