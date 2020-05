Další nakažené Covid-19 eviduje nemocnice v Chebu. Jde o devět zaměstnanců a tři pacienty. Vedení Karlovarské krajské nemocnice obratem přijalo opatření.

„V současnosti připravujeme převoz pacientů, kteří nemají nákazu koronavirem z chebské nemocnice do jiných zařízení v kraji, do Karlových Varů a Sokolova,“ uvedla předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková. V chebské nemocnici tak zůstanou pouze nemocní Covid-19, kteří budou mít veškerou potřebnou péči. Nadále zůstane v provozu onkologické oddělení v Chebu, které je umístěno v odděleném pavilonu. Nová léčba ale zahájena nebude a onkologie zůstane v provozu jen pro už probíhající léčbu na lůžku a ambulantní chemoterapii. Dalším opatřením je také testování všech zaměstnanců.

„Ve spolupráci s profesorem Romanem Prymulou jsme se dohodli na tom, že ve středu přijedou dva týmy a uskuteční se plošné testování téměř 500 zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. „Chceme mít jistotu, že se nákaza nebude dále šířit, a ochránit i rodiny zdravotníků a veřejnost.“ Kompletní dezinfekci budov chebské nemocnice provede v následujících dnech Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Kraj chce také nechat prověřit situaci v nemocnici nezávislým odborníkem. „Chceme vyslat do chebské nemocnice nezávislého epidemiologa, který by posoudil stav v nemocnici a případně nastavil postupy, které povedou k návratu zdravotnického zařízení do normálu,“ sdělil krajský radní Jan Bureš.