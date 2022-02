„Je to pro nás výhodnější. Jsme na domácí půdě, takže jsme i svým pánem, co se týká například ekonomické části. Máme volnější ruce, co se týče veškerého chodu školy a školky. Před tím škola spadala pod Karlovy Vary a tam mají svoji svébytnou školu. Když jsme byli jen pobočkou, tak bylo náročné udržet školní zařízení ve waldorfském duchu. Ta vzdálenost byla zkrátka znát,“ říká ředitelka Waldorfské základní školy a mateřské školy Cheb Kateřina Humlová.