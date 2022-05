Jako jedna z prvních veřejně činných žen v ní pojmenovala rozpory mezi tradičními zvyklostmi, které jsou vyžadovány v ortodoxním prostředí, a právem na sebeurčení žen v moderním světě 21. století. „Hra se odehrává v pro většinu Čechů neznámém prostředí židovské rituální lázně, kam každý měsíc ženy docházejí, aby se vždy osmý den po skončení své periody očistily podle zákona Mojžíšova. Každá z nich si nese svůj příběh a své tajemství, o němž se možná ví, ale rozhodně se o něm nemluví. Do mikve nastupuje nová lázeňská Šira, která začne předivo pracně skrývaných dramat postupně rozplétat. Stmelená ženská komunita, vedená zkušenou lázeňskou Šošanou, však nabízená řešení není ochotna přijímat snadno, zvlášť když i samotná Šira cosi tají,“ sděluje PR manažerka a jedna z hereček Eliška Huber Malíková.

Chebská inscenace Mikve nese podtitul Všechny mají možnost volby, i když se to zdá nemožné… Právě schopnost či ochota učinit volbu, ačkoli se situace zdá být bezvýchodnou, je ústředním tématem i pro režiséra Adama Doležala: „Základní téma, tedy postavení jedince, vystaveného útlaku okolí, a způsoby, jakými se jedinec s útlakem vyrovnává, to je téma, které je všeplatné.“ Exotické prostředí rituální lázně není tedy až tak podstatné, vytváří především pozadí pro příběhy, které se v různých obdobách mohou odehrávat kdekoli. „Všude na světě si ženy berou nevyhovující muže nebo skrývají před manželem, co se mu bojí říct,“ potvrzuje autorka hry Hadar Galron.

Ve scéně Michala Syrového a kostýmech Agnieszky Páté-Oldak uvidí chebští diváci na jevišti Radmilu Urbanovou, Pavlu Janiššovou, Elišku Huber Malíkovou, Vladimíru Vítovou, Stephanii Van Vleet, Terezu Švecovou a Lucii Domesovou. „Roli nejmladší dívky alternují žákyně dramatických oddělení ZUŠ z celého kraje Martina Kalašová, Barbora Němcová a Anna Oslovičová. Sugestivní hudbu Petra Zemana živě interpretuje na elektrickou kytaru Lenka Gaierová. Dramaturgii inscenace měla na starosti Martina Pokorná,“ pokračuje Huber Malíková.

K inscenaci divadlo nabízí hodinu před představením také workshop, ve kterém divadelní lektor Petr Bařina pomůže zájemcům s orientací v židovských tradicích a zvyklostech, ale i postavách příběhu. „Hadar Galron má k České republice velmi blízký vztah a tuzemské inscenace svých textů se snaží navštěvovat. Přijala pozvání i do Chebu, jako čestný host přicestuje z Izraele a zúčastní se reprízy 24. června,“ dodává.

Hadar Galron: MIKVE, režie Adam Doležal, dramaturgie Martina Pokorná, scéna Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, hudba Petr Zeman.

Premiéra představení se odehraje 21. května v 19 hodin, nejbližší reprízy jsou 24. května v 17 hodin s besedou po představení, 25. května v 19 hodin a 24. června v 19 hodin.