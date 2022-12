V pořadí již jedenáctá hlavní návštěvní sezóna Chebského hradu byla ukončena na konci října. "Naše štaufská falc v letošním roce zaznamenala další nárůst návštěvnosti a překonala v tomto ohledu ty dosud nejlepší předkovidové roky 2016 až 2019. Po nelehkých letech 2020 a 2021, v nichž byl hrad zpřístupněn vždy pouze velmi omezeně, jsme letos mohli příchozím konečně hradní bránu otevřít od dubna do října. Chebský hrad tak do konce roku navštíví více jak 56 tisíc turistů. A zatímco drtivá většina státních hradů a zámků zaznamenává v posledních letech trvalý pokles zájmu turistů, v případě našeho hradu tomu tak není. Doufejme, že tento pozitivní trend se udrží i do budoucna. Je to způsobeno i mimořádně vstřícným vstupným, které nabízíme," říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Chebský hrad je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území. Další se nacházejí na území dnešního Německa a severní Itálie. Chebská falc je zároveň nejvýchodněji položenou falcí vůbec a její tři základní architektonické prvky palác, kaple a obranná Černá věž, patří v porovnání s ostatními štaufskými falcemi k nejlépe dochovaným v původní středověké podobě.

Na podzim letošního roku byl dokončen i rozsáhlý projekt z roku 2017 Obnova Chebského hradu. Celková částka k financování projektu přesahovala v době podání žádosti o evropské dotace sumu 33 milionů korun. Celých 85 procent poskytnul dotační fond, pět procent představovala dotace ze státního rozpočtu ČR a zbylých 10 procent byl podíl žadatele.

Vlastní realizace projektu probíhala v letech 2018 až 2022 ve třech na sebe navazujících fázích. V první fázi byla kompletně rekonstruována vnější cihelná plenta barokního opevnění jihovýchodních kasemat v úseku od hradního paláce až po vstupní bránu do hradu a rovněž část cihelného líce jihozápadního bastionu v areálu oblíbené přilehlé Krajinky.

V průběhu druhé fáze byla nad jihozápadními kasematy vztyčena nová střecha z pálených keramických tašek. Třetí fáze pak celý projekt završila zastřešením kasemat a bastionu.

"Interiéry tohoto bastionu prošly úplnou revitalizací, díky čemuž vznikla reprezentativní výstavní síň, jenž bude od počátku sezóny 2023 zpřístupněna i se zbrusu novou expozicí návštěvníkům. Tak už nyní se můžeme na novou hradní sezónu těšit," dodala Liptáková.