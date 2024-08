Historický příběh se odehrává v době, kdy k Chebu přitáhla husitská vojska vracející se z rabování v Horní Falci. Husité si zřídili ležení u Břehnického potoka a začali ostřelovat hrad i město. Díky zradě chebského ministeriála se husitům podařilo proniknout za hradby, kde se strhla krvavá potyčka. Přestože chebští obránci nakonec útočníky odrazili, utrpěli těžké ztráty. Město se rozhodlo zaplatit husitům výkupné, aby uchránilo životy svých obyvatel. Spokojeni s kořistí husité odtáhli zpět do Čech.

Slavnosti na Chebském hradě nabídnou bohatý program, který zahrnuje přehlídku rytířstva, ukázku husitského vojska, dobový tábor a středověké vaření. Návštěvníci se také dozvědí o údělu středověké ženy a budou moci ochutnat pivo vařené podle receptu z 15. století.

Hlavním bodem programu bude rekonstrukce bitvy mezi chebskými obránci a husitskými útočníky, která proběhne v sobotu přibližně ve tři odpoledne a v neděli kolem jedenácté.

V neděli odpoledne rytíři a jejich doprovod opustí hrad, aby se vrátili do svých domovů a v pondělí ráno se zapojili do běžného pracovního života. Tato akce slibuje autentický pohled do historie a oživí dávné události přímo v místech, kde se skutečně odehrály.