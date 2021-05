Zároveň bude vybudována nová výstavní síň v prostorách jihovýchodního bastionu.

„Třetí etapa obnovy hradu by podle předběžných odhadů měla přijít zhruba na 7,3 milionu korun,“ informoval Tomáš Ivanič z chebské radnice. Skutečná cena ale záleží na výběrovém řízení na zhotovitele. Stavební práce by měly začít během několika týdnů a hotovo má být do konce září.

„V první etapě úprav, která se uskutečnila od června 2018 do října 2019, byly za více než dvaadvacet milionů korun kompletně opraveny dva úseky hradebního opevnění na západní straně hradu a v úseku od vstupní brány po hradní palác,“ řekl Tomáš Ivanič. V rámci loňské druhé etapy obnovy se pak nového zastřešení dočkala jihozápadní kasemata. Realizace stála více než čtyři miliony korun.

Na realizaci obnovy Chebského hradu získalo město čtyřiadvacetimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.