Vybrat vhodného kandidáta, nebyl problém pro chebského kronikáře Jindřicha Josefa Turka. Ten k volbám chodí pravidelně a nevynechal ani jednou. Navíc, i když letos kandidovalo mnoho stran, od počátku měl jasno.

Chebský kronikář Jindřich Josef Turek, měl při letošních volbách jasno. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Protože politickou situaci sleduju neustále, nepochyboval jsem od začátku koho budu volit a měl jsem jasno. Hlasy jsem si připravila pak jsem je jen vložil do úředních obálek a vhodil do urny," sdělil chebský kronikář. „Toto demokratické právo si nemohu nechat ujít. Proč by měl někdo rozhodovat za mě, kdo mi bude vládnout, chci si o tom rozhodnout sám," poznamenal Jindřich Josef Turek.