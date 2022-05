Od ledna 2015 vydává na kanálu "iced out PTK". Track "Do konce zásob" byl mimo jiné jeho první vlaštovkou. Deníku poskytl rozhovor společně i se svým manažerem, který si říká Capitan Elda, a také se svým blízkým kamarádem a kameramanem Filipem Nguyenem.

Co vás přivedlo k tomu živit se rapem a jak dlouho už tomu tak je?

Prvotně jsem se nechtěl živit rapem. Hudbu jsem začal dělat, protože jsem ji od začátku miloval, živit mě to začalo až v pozdějších letech. Cítil jsem, že mám talent a nechtěl jsem svůj potenciál zahodit prací jinde každý den od sedmi do tří. Hudbu dělám aktivně přes 10 let a živím se s ní zhruba od roku 2017, kdy jsem také udělal první kusy svého oblečení a začal hrát první koncerty.

Jak byste popsal svoji tvorbu?

Moje hudba je úzce spjatá s mým osobním životem, popisuju v ní svůj příběh, etapy života, které aktuálně žiju, a odráží se z mých osobních zkušeností a pohledů na svět. Zkráceně řečeno - píšu co žiju, žiju co píšu.

S kým rád spolupracujete a jak takové spolupráce vznikají?

Kromě mého týmu a lidí, kteří jsou mi blízko a pomáhají mi na mojí cestě, s nikým jiným příliš nespolupracuji. Těžko si hledám důvěru k novým lidem. A když už s někým spolupracuji, tak k tomu člověku musím cítit respekt a obdivovat ho za to, co dělá a jak působí. Od začátku v hudbě spolupracuji se Slugerrem, který je jako můj bratr a na mojí cestě má velkou zásluhu. V poslední době spolupracuji například s Yzomandiasem, se kterým jsem mimochodem dotočil videoklip na velmi dlouho očekávaný track jménem „Baby a Benzo“. Tyto spolupráce vznikají čistě spontánně, přirozeně a jsou na kamarádské bázi.

Co vás v hudbě a životě posouvá nejvíce dopředu?

To, že po letech práce každý rok cítím progres a jsem zvědavý, kam až své zkušenosti mohu dostat. Další, co mě posouvá dopředu, jsou reakce lidí, kteří mi denně píšou na sociálních sítích, že mou hudbou žijí a mé texty jim pomáhají překonávat těžké časy, ale zároveň zpříjemňovat ty dobré. Dokonce mi několik lidí napsalo nebo řeklo na koncertě, že jim má hudba zachránila život nebo pomohla ve velice zásadním životním obdobím. Také mě posouvá motivace dělat peníze pro sebe a svou rodinu a dopřát sobě i blízkým. Dokázat jim, že to čemu se věnuji převážnou část života, je to právě to, čemu jsem ho měl obětovat. Moje hudba je můj život, takže v něm jsou tyto postoje velice blízké.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Posouvat to, co dělám každý den, dopředu, vydávat další alba, singly, videoklipy, vystupovat na koncertech, navrhovat oblečení, pracovat, pracovat a zase pracovat.

Kde vás v online prostoru najdeme?

Nejaktivnější jsem na IG - Takahiroryuu, videoklipy postuju na youtube - ICEDOUTPTK, singly a alba vychází na spotify a apple music - P T K a oblečení, které navrhuji pod značkou ICEDOUT, je na www.icedout.cz.

Jaký máte k módě obecně vztah a jak moc velká součást image je ?

Móda mě baví, začal jsem dělat svou značku, protože jsem se chtěl nějakým způsobem vyhnout spotřebním věcem, které tu lidé běžně nosí, a dát jim něco odlišného, a v tom zároveň kus sebe a stylu, jakým módu vnímám. Zároveň si sám rád kupuji drahé kusy oblečení a bot, které se mi líbí nebo je vidím v západních zemích na svých oblíbených interpretech. Myslím, že image a vkus byl a stále je velkou součástí jakéhokoliv umělce, protože se tím z velké části reprezentuje.

Jaký máte vztah s městem Cheb ?

S městem Cheb mám kladný vztah kvůli tomu, že je to mé rodné město, vzpomínkám a místům. Můj příběh začal právě tam. Dalo mi to základ a pohled na věci, které praktikuji dodnes. Také proto, že převážná část mé rodiny v Chebu žije a rád se tam za nimi vždy vracím.

CAPITAN ELDA: ( manažer)

Co vás přivedlo ke spolupráci s PTK?

S Patrikem jsme přátelé už od 14, 15 let. Poslouchal jsem ho od té doby, co začal dělat hudbu, a když se nastěhoval do Prahy, tak jsme si řekli: Pojďme udělat nějaké akce a tam to všechno začalo. Od té doby na spoustě věcí spolupracujeme.

Čím vším se zabýváte?

Prakticky čímkoliv, co mě baví. Organizací koncertů a tours, tvořím videoklipy, zajišťuji hudební distribuci a PR. Dále k tomu provozuji obchody s kuřáckými potřebami, cbd a dalšími produkty. Nově jsem začal provozovat nahrávací studio a zlatnickou výrobu šperků na zakázku. Můj nejnovější projekt se jmenuje Mr. Leaney, a je to doplněk stravy na podporu spánku, regeneraci a úlevu od stresu.

Co plánujete?

Dostat naše show i do zahraničí, například do Polska a okolních zemí. Posunout koncertní produkci z klubových show na halové. To je jeden z plánů co mám.

Mým druhým hlavním cílem je vybudovat mezinárodní label, který bude pomáhat umělcům splnit jejich sny živit se hudbou.

Jak se vám spolupracuje s PTK?

S Patrikem je spolupráce organická, jelikož jsme prakticky rodina. Dlouho jsme spolu i bydleli, takže je to jako spolupracovat se sourozencem. Podporujeme se navzájem v čemkoliv, co nás napadne, a snažíme se dělat věci profesionálně.

Byl jste někdy v Chebu?

Byl, několikrát, dříve když jsme se s Patrikem poznali, tak jsem se v Chebu párkrát otočil a také jsme tam už několikrát měli show. Konkrétně v KC Svobodě. Letos bychom tam chtěli udělat další, a to během podzimního turné přibližně někdy v listopadu.

Kde vás najdeme?

Na instagramu @captian_elda nebo pro booking na emailu captian.elda@gmail.com.

Filip Nguyen (kamarád):

Jak dlouho se znáte s PTK?

S Patrikem se známe asi od 12 až13 let. Hráli jsme spolu od dětství tenis.

Posloucháte jeho hudbu i když jste jeho kamarád?

Neřekl bych, že ho poslouchám jako kamarád, ale spíše jako fanoušek. Jeho hudba je velmi hluboká věc. O to víc, když ho znám a vím, jaké byly jeho začátky a kde je to teď. Pomáhá mi k motivaci jak v osobním životě, tak i v pracovním.

Co plánujete?

Určitě bych chtěl udělat nějaké hudební video pro našeho kamaráda “SLUGa” a nejlépe ještě zopakovat něco ve spolupráci nás dvou i s Patrikem. Vždycky jsem chtěl udělat svůj merch, protože miluji módu a mám k ní velký vztah. Tak doufám, že to někdy vyjde.

Spolupracoval jste někdy s PTK?

Ano, chodil jsem s Patrikem točit jeho první klipy, které jsou staré přibližně osm let a před rokem jsem natočil klip na lepší úrovni, a to na zadním sedadle se SLUGem. Má pro mě úplně jinou váhu, dělat s někým, s kým jsem spolupracoval ještě před úspěchem a popularitou.

Jaký je Patrik jako kamarád?

Patrik je velice složitá osobnost a tvrdohlavě jde si za svým snem i přes největší nepříznivé situace, které se někdy přihodí, takže je to náročné, ale o to je naše přátelství pevnější.

Kde vás najdeme?

Nejvíce používám asi instagram @lifewithfilip.