Domovu pro osoby se zdravotním postižením Vilík se blýská na lepší časy. Po debatách s Karlovarským krajem se sociální služby, které jsou v Chebu tolik potřebné, dočkají podpory z jeho strany. Vilík bude brzy spadat pod krajskou správu.

Pro Cheb to bude velká úleva, protože finanční nároky rok od roku rostou a pro město takový nárůst není únosný. Sociální služby typu Vilík navíc obvykle podporují kraje nebo různé neziskové organizací. Do Chebu přijel celou situaci řešit i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Jedním z témat návštěvy hejtmana Petra Kulhánka v Chebu byl další osud DOZP Vilík. Jsme rádi, že se kraj k této věci postavil velmi konstruktivně, protože služba Vilík sídlí ve vile v Dragounské ulici, která je v nevyhovujícím technickém stavu, navíc pro provozování sociálních služeb je svými dispozicemi nevhodná, takže jsme se s krajem domluvili, že by do budoucna tuto nemovitost včetně zahrady převzali, a to od 1. ledna 2023 včetně všech stávajících klientů a zaměstnanců,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.