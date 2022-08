Ameriku si zamilovala a domů si přivezla spoustu zážitků a zkušeností. Svou školu reprezentovala v golfu, který nikdy předtím nehrála. Zažila školní plesy a další středoškolské slavnosti a tradice. Moc se jí líbil interaktivní způsob výuky na tamější střední škole. „Shrnout v několika větách přínos programu FLEX a mého osobního pobytu v USA je téměř nemožné. Turbulence prožitků, vjemů, emocí a poznatků mi v dobrém slova smyslu nedovolila ve svém tempu vydechnout. Skrze Seattle, Washington DC, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco, přes školu tolik odlišnou od té naší k novým dovednostem jako je golf, lacrosse či dobrovolnictví až k přátelstvím a vztahům, které přetrvají. Uvědomila jsem si, že není možné srovnávat nesrovnatelné a že zkušenost je, jak se říká, nepřenositelná. To prostě musíte zažít sami,” popisuje své pocity stipendistka Klára.

Panattoni s Accolade zajišťují pro ShipMonk první skladovací halu v Česku

Toto pondělí odlétá na FLEX už druhý student chebského gymnázia. „Ondřej Krištof bude žít jeden rok ve státě New York. A aby toho nebylo málo, v Chebu taky momentálně bydlí se svou babičkou Marharyta Yasinska, která stipendium vyhrála na Ukrajině a míří do Colorada. Kvůli válečnému konfliktu letí s českou skupinou do USA dvě ukrajinské studentky. Další ukrajinští stipendisté cestují na FLEX z Polska nebo Řecka,“ pokračuje ředitelka a koordinátorka Kateřina.

Stipendium FLEX plně hradí Ministerstvo zahraničí USA. „Středoškolákům z 22 zemí Evropy a Asie umožňuje žít jeden školní rok v americké hostitelské rodině a chodit na americkou střední školu. Čeští studenti, stejně jako jejich vrstevníci ze Slovenska, Maďarska a Řecka, se na něj mohli poprvé hlásit na podzim roku 2018,“ říká.

Studenty vystřídali ve školách dělníci, nová bude jídelna i tělocvična

Výběrové řízení trvá skoro celý školní rok. První česká skupina proto odjela na FLEX ve školním roce 2019/20. Tito studenti se museli kvůli pandemii vrátit domů o dva měsíce dřív. Jejich následovníci zase měli pobyt o rok odložený. „Zdá se, že se stipendium vrátilo do starých kolejí. V pondělí 8. srpna letí do Spojených států už třetí skupina stipendistů a stipendistek ze všech koutů republiky. Po letních prázdninách se opět otevře přihláška, tentokrát na školní rok 2023/24. Předpokládaný počet stipendijních míst pro Českou republiku je 14. Získat stipendium není nic lehkého. Každý rok o něj v dvoukolovém výběrovém řízení bojuje několik stovek uchazečů ze středních škol po celé republice, “dodává Šantúrová.