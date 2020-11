Radnice lékařům nabízí benefity například v podobě bytů, v pomoci se zařizováním ordinace nebo poskytnutím ordinace.

Nový zubař začne ordinovat ve městě od 1. prosince. „Stomatolog Jaroslav Vaněk bude mít ordinaci v lékařském objektu na adrese 17. listopadu,“ informoval Tomáš Ivanič z chebské radnice. Pacienti ho už nyní mohou kontaktovat a objednat se na vstupní vyšetření, které je podmínkou k registraci. Radnice tomuto stomatologovi poskytne byt.

CHEB NABÍZÍ ORDINACE, PŘÍSPĚVKY I BYTY

Cheb byl před časem úspěšný i v případě praktického lékaře. Už na začátku října začal ve městě ordinovat Radek Měšťan, kterému radnice poskytla ordinaci, jenž vznikla v bývalém domově pro seniory v Dragounské ulici. V objektu vznikly ordinace dvě, pro druhou město nájemce hledá. „Lékaře nutně potřebujeme, proto jsme na ordinace přebudovali uvolněné prostory v pátém patře panelového domu,“ řekl před časem místostarosta Chebu Jiří Černý.

Rada města už v minulosti schválila motivační systém pro nově otevírané ordinace. Město novým lékařům zajistí zkolaudované ordinace v městských prostorách, první rok zadarmo a následně za snížený nájem. Kromě toho mohou noví lékaři získat příspěvek na vybavení ordinace a město chce také lékařům nebo jejich personálu přednostně přidělovat byty.

ŽENA NAŠLA PRAKTIKA AŽ V AŠI

O tom, že lékařů je v Chebu málo se přesvědčila jedna z obyvatelek Chebu. „Jsem imobilní a o svého praktického lékaře jsem přišla, protože šel do důchodu,“ řekla. „Tím, že mám problémy s pohybem, jsem samozřejmě hledala praktika v našem městě. Měla jsem ale smůlu. Po měsících čekání jsem ho našla až v Aši. Ale naštěstí alespoň něco. Přestože musím otravovat souseda, aby mě k němu dovezl, jsem za něho ráda. Až poté začal ordinovat nový praktik v Chebu, ale to už jsem lékaře měnit nechtěla. Ale těší mě, že se ho podařilo sehnat a další občané nebudou mít takové problémy jako já,“ dodala.

MARIÁNSKÝM LÁZNÍM SE ZATÍM MOC NEDAŘÍ

S nedostatkem stomatologů už delší dobu bojují také Mariánské Lázně. I tam se rozhodli jít cestou náborového příspěvku. Dotaci zastupitelé schválili pro dva nové stomatology a na dobu udržitelnosti ordinace pět let. Pokud by to zubař nedodržel, musel by dotaci vrátit. Výjimku ale budou tvořit například matky na mateřské dovolené. Podmínkou dotace je, aby zubař podepsal smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a minimálně třemi dalšími zdravotními pojišťovnami. Další z možností, jak přilákat zubní lékaře do Mariánek, může být plánovaná výstavba bytových jednotek v současné době opuštěném objektu Taormina. Do lázeňského města se ale ani přes zmíněné pobídky zubaři příliš nehrnou. S nedostatkem lékařů se potýká celý kraj. Každý rok v něm skončí přibližně desítka praktických lékařů.