Podle připravovaných jízdních řádů by měly skončit spěšné vlaky mezi Chebem a Norimberkem, které provozuje německý dopravce DB Regio Bayern. Toto rozhodnutí vedení chebské radnice nejen zaskočilo, ale také rozčarovalo. Protože vlak, který umožňuje například spojení Prahy a druhého největšího bavorského města pouze s jedním přestupem v Chebu, nově pojede jen do Markredwitz, kde se bude muset znovu přestupovat.

„Tento krok je v naprostém rozporu s naší dlouhodobou snahou, aby se dopravní napojení do Německa po železnici zlepšilo. Bohužel se opakovaně ukazuje, že německá strana něco deklaruje a něco jiného dělá. Před nedávnem podepsali český a německý ministr dopravy společné memorandum, ve kterém obě země potvrdily svůj záměr rozšířit a zmodernizovat železniční propojení a ve kterém je konkrétně zmíněna i trať z Prahy do Norimberku přes Cheb, a teď přijde takovýto krok, který to zcela popírá. Už jsem se obrátil na naše ministerstvo dopravy a toto téma chci také otevřít na blížícím se jednání o přeshraniční dopravě v saském Chemnitz. Z přístupu německé strany jsem opravdu zklamán,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil v prohlášení na webu chebské radnice. A obává se, že se bude opakovat situace s mezistátní úmluvou z poloviny 90. let, ve které se Česká republika a Německo zavázaly, že provedou elektrifikaci trati na Norimberk. Zatímco na české straně je vše dávno hotovo, v Německu nikoliv. "To přitom tlačí celou Evropu do Grean Dealu a co nejrychlejšího dosažení uhlíkové neutrality, ale to, že na takto vytížené trati pořád jezdí dieselové lokomotivy, mu zjevně nevadí," dodal místostarosta Pospíšil.

I pro České dráhy je toto rozhodnutí během letošního roku nové. "Provozovatelem linky je na německém území společnost DB Rezemi io Bayern. Dotazy, proč došlo aktuálně k rozdělení přímé linky Cheb - Nürnberg a jak dlouho bude toto rozdělení trvat, by měl tedy zodpovědět německý dopravce DB Regio Bayern, případně objednavatel železniční dopravy v Bavorsku společnost BEG," uvedl Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah. A zdůraznil, že České dráhy jsou provozovatelem linky pouze na území ČR, tedy pouze od hranice SRN/ČR po Cheb. "Přestupy mohou cestování komplikovat a někteří zákazníci mohou dávat přednost před přímým spojením, ale i přes jeden přestup je nadále toto spojení Norimberka s Chebem a Prahou atraktivní a rychlé. Cestovní čas Nürnberg - Praha via Cheb bude čtyři hodiny, v případě cestovního času Norimberk - Cheb se cestovní čas prakticky nemění," dodal mluvčí Šťáhlavský.

DB Regio Bayern ve vyjádření ro web zdopravy uvedla, že důvodem tohoto opatření je absence zabezpečovače pro spojování vlaků ve stanici Markredwitz. K jeho instalaci má dojít na podzim příštího roku, poté budou přímé spoje obnoveny.

A co na to Ministerstvo dopravy? Na české straně je totiž tento vlak evidován jako linka R 33 v objednávce právě tohoto ministerstva. "V případě vedení vlaků na území cizího státu, je to v kompetenci společnosti BEG. Z našeho pohledu není přestup v Marktredwitzu ideálním řešením. Budeme apelovat na bavorskou stranu, aby vlaky byly vedeny přímo do Norimberka," uvedl mluvčí Filip Medelský.