Celkem 245 osob a 31 podniků zkontrolovali v minulém týdnu policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve spolupráci se strážníky, hasiči, celníky, Českou obchodní inspekcí i odborem sociálně právní ochrany dětí. Akce byla zaměřena na dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a hazardních her. Konala se na celém území Karlovarského kraje.

Kontrolní akce. | Foto: Foto: PČR

"Při kontrolách bylo odhaleno deset mladistvých podnapilých osob. Jeden z chlapců na Chebsku nadýchal kolem 1,2 promile alkoholu. Během bezpečnostního opatření bylo zjištěno 14 přestupků, z nichž 10 souviselo s alkoholem," uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Do akce bylo podle mluvčího zapojeno téměř pět desítek policistů. "Kontrolovali dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, zjišťovali případné ovlivnění mladistvých omamnými a psychotropními látkami, nebo zda mladistvé osoby nehrají na výherních automatech. Dále bylo do akce zapojeno téměř patnáct osob státní správy či samosprávy," popsal mluvčí.

Muž z Chebska řádil u bytu bývalé přítelkyně, vyhrožoval i policistům

Policisté na různých místech v Karlovarském kraji zkontrolovali 245 osob v jednatřiceti klubech, hospodách, restauracích, ale i na místech veřejně přístupných, kde se mladiství často zdržují.

Během října se na problematiku alkoholu a drog zaměřili také preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Ve školských zařízeních po celém Karlovarském kraji prováděli preventivní besedy, které byly zaměřeny na alkohol a jiné návykové látky s cílem prohlubovat právní povědomí dětí.