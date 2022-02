Radnice předpokládá, že letos se jí podaří dokončit projekt a získat stavební povolení. Poté by chtělo investici spojit s další akcí a udělat vše najednou. Pokud bude totiž Chodov příští rok úspěšný s žádostí o dotaci z ekomiliardy na úpravy a skatepark pod Bílou vodou, práce by pak mohl hned zahájit. „Chtěli bychom totiž realizaci obou akcí spojit do jedné, aby se cesta k vodě komplikovala pouze jednou,“ poznamenal starosta.

Nechala si tržbu pro sebe. Teď jí za to hrozí až dva roky vězení

Kromě řidičů a chodců se tak může těšit i mládež. Město už má k dispozici studii, která komplexně řeší celý prostor pod Bílou vodou." Autoři do návrhu začlenili další místa k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Skatepark v těsné blízkosti současného pumptracku doplní celý areál koncepčně,“ potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Náklady jsou vyčísleny na zhruba 10,5 milionu korun, přičemž na Chodov připadne spolufinancování ve výši zhruba 1,5 milionu korun.

Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívanému místu v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje. Vodní plocha vznikla v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Název Bílá voda získala nádrž podle odstínu vody. Při napouštění byla zakalena do bíla vlivem kaolinových zbytků v půdě. „Bílá voda vrací tomuto koutu původní kouzlo Smolnických rybníků,“ říká jeden z místních pamětníků.

Díky návštěvnosti a oblíbenosti této lokality zareagovalo město i co se bezpečnosti lidí týče. Chodov nechal letos v létě na místě vytvořit záchranné body, takzvané SOS Pointy. Mají především chránit životy lidí v nouzi. Jeden záchranný bod stojí u vstupu přímo na hrázi, druhý pak v oblasti pláže. Každý SOS Point je vybaven lékárnou, automatizovaným externím defibrilátorem (AED), záchranným plovákem a plovoucím házecím lanem. Zařízení je robustní, aby odolalo vandalům. Obsahuje kameru a reproduktor pro hlasovou komunikaci se službou městské policie, která může na dálku otevřít příslušný box s vybavením.

Pivo Čechům opět zhořkne. Chystá se další zdražování, někde i o desetinu

SOS Pointy jsou zajištěny proti výpadku elektrické energie, výrobce slibuje provozuschopnosti v jakékoliv době, počasí a situaci. Zároveň budou zařazeny do mapy záchranných bodů v mapových podkladech záchranných složek Karlovarského kraje včetně jejich GPS polohy.

"Na Bílou vodu jezdím se synem až z Kraslic. Jezdí na kole i motorce a na zdejším pumptracku trénuje s kolem skoky, dopady či rovnováhu. Je to tu super, u nás nic takového není," říká otec osmiletého Tobiáše Jaroslav Sloboda z Kraslic.