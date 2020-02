I když počet obyvatel Karlovarského kraje s akutními respiračními onemocněními předminulý pátek podle krajských hygieniků značně poklesl, minulý pátek se situace opět obrátila.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Nárůst za poslední týden je o 5 procent, nejvíce nemocných přibýváv kategorii od 6 do 14 let, naopak nemocných nejvíce ubylo ve věku od 15 do 24 roků. V celorepublikovém průměru je úbytek nakažených o 11,2 procenta. „Na sto tisíc obyvatel tak nyní připadá 1 638 nemocných,“ uvedla Martina Prokopová, ředitelka odboru protiepidemického hygienické stanice. I nadále tak platí zákaz návštěv v nemocnicích v Chebu i Karlových Varech.