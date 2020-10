Objekt bývalého Ašského kulturního střediska by se mohl dočkat rekonstrukce. Město Aš by zde chtělo pořádat větší kulturní a komunitní akce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Nyní je velká možnost získat na tento projekt dotaci, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládané náklady by měly činit asi 20 milionů korun, z toho by dotace měla pokrýt 17 milionů korun. „Obyvatelé a pořadatelé mají už nyní k dispozici prostory KC LaRitma, které ale nejsou vhodné pro všechny druhy akcí. Bylo by proto skvělé, pokud by město získalo dotaci na opravu bývalého AKS. Je to navíc ideální prostor na komunitní aktivity,“ uvedl Stanislav Kříž, radní města Aše.