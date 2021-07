/VIDEO PŘÍBĚH DENÍKU/ Od roku 1959 bydlí Jan Sláva v Chebu, v Podhradě má zahrádku s chaloupkou a malým hospodářstvím. Devadesát let byste mu nehádali, jezdí autem, češe ovoce ze sedmimetrového žebříku a hlavně, má nač vzpomínat.

Jan Sláva životní optimismus nikdy neztratil. Na snímku se svojí vnučkou Janou. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Třeba na to, jak se vyučil zámečníkem, chtěl s kamarádem do tehdejšího Západního Německa, chytli ho, v Plané vyslýchali a soud ho poslal na uran do Jáchymova a pak nastoupil na vojnu do Karviné k takzvaným pétépákům. Oženil se, a s paní Alžbětou měli dva syny, dnes má 4 vnoučata a tři pravnoučata. Jeho velikou celoživotní zálibou je myslivost.