Léta práce a dřiny, která by měla přinést už v sobotu 24. července ovoce - zápis Karlových Varů, Františkových Lázní a Mariánských Lázní na prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Chvilka pravdy se blíží, v sobotu se rozhodne o vstupu lázní do Unesca | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Tak hodnotí představitelé zmíněných měst mnohaleté úsilí o zápis, který mnoha lidem připadal spíše jako utopie. „Již o tomto víkendu se rozhodne, zda se 11 lázeňských měst ze 7 zemí Evropy, zapíše na seznam světového dědictví UNESCO. Přirovnal bych to k vítězství na Olympijských hrách. Pokud se to podaří, přijde prvotní euforie ("házení hokejek do vzduchu"), následně nás v září postaví na pomyslné stupně vítězů a předají medaile a diplom ("zazní hymna, stoupá vlajka"). Bude ale nějaký čas trvat, než si všichni uvědomíme, co se vlastně stalo a jak s tímto světovým titulem zacházet. Myslím, že na Nagano v roce 1998 si vzpomene dnes každý a už to je 23 let. Věřím, že tak jako tehdy toto vítězství nastartovalo český hokej, nastartuje víkendový zápis i české lázeňství a v Karlovarském kraji novou éru turistiky. Pro města ze seznamu to znamená velký závazek, ale také jejich udržitelnost a rozvoj. Tedy držme si palce, je to záležitost, která ovlivní další desetiletí v těchto městech," napsal 23. července jeden z hlavních průkopníku, nadšenců a velkých dříčů františkolázeňský starosta Jan Kuchař na svém facebookovém profilu.