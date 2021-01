„Karlovarský kraj stále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem. Karlovarský kraj musí komunikovat. Nechť pan hejtman funguje jako ostatní a páni z kraje se obrací na ta místa, kde se mají obracet,“ reagoval premiér na tiskové konferenci v 16. ledna v Lánech na slova novináře, který ve svém dotazu uvedl, že v Karlovarském kraji se říká, že je nereálné, aby mohli začít očkovat seniory nad osmdesát let, protože v něm nejsou proočkováni zdravotníci, ani lidé v domovech pro seniory.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek je přesvědčen, že v každém kraji ohledně očkování dělají, co mohou. „Máme v provozu očkovací centra, probíhá vakcinace prioritních skupin. Pomáháme seniorům 80+, aby se mohli registrovat a rezervovat si očkování, někteří z nich absolvují vakcinaci v příštím týdnu,“ řekl hejtman. „V našem kraji ale narážíme na zásadní problém, nedostatek vakcín.“ Už minulý týden hejtman na tuto věc upozornil ministra zdravotnictví, krajská koordinátorka pro očkování je denně v kontaktu s centrálním týmem. „Neustále komunikujeme,“ zdůraznil Petr Kulhánek.

„Proto mě velmi zaráží, že v době, kdy všude rezonuje slovo společně, při hodnocení prvních dnů očkování shrne premiér této země svůj postoj k našemu regionu do věty: Karlovarský kraj stále něco říká, je to nejhorší kraj historicky ve všem. Má to být vzkaz obyvatelům našeho kraje, že je s námi Andrej Babiš nespokojen, a proto nad námi zlomil hůl? Poselství zdravotníkům, dobrovolníkům, kteří na hranici svých sil denně odvádějí obrovský kus práce? Chybí mi zde byť náznak sebereflexe a pokory,“ uvedl hejtman.

Petr Kulhánek se ale nechce nechat unést zbytečnými emocemi. „Kraj se státem intenzivně komunikuje a bude v tom pokračovat. Protože nám jde skutečně o zdraví lidí, o ochranu seniorů, nikoliv o konfrontaci.“

Nedostatkem vakcín ale kraj citelně trpí. „Podle informací ministra Blatného budou dodávky ještě nižší. To není problém kraje, ale státu a ten ho musí řešit. Máme připraveny dostatečné očkovací kapacity, abychom mohli rychle a ve vysokém počtu proočkovat i seniory starší osmdesáti let. Místo silných slov šéfa přes očkování, kterým se premiér z vlastní vůle stal, bychom ocenili jasné a věcné informace, jak se stát k téhle situaci postaví,“ dodal Petr Kulhánek.