V novou čtvrť by se mohl proměnit pozemek po zbouraných kasárnách na Zlatém vrchu v Chebu. Projekt je teprve na začátku a jeho realizace v případě úspěchu bude trvat několik let.

„Území bývalých kasáren je takovým strašákem města,“ řekl Jan Boháč z Chebu. „Kdykoli kolem jedu, říkám si, že by se s pozemky mělo něco dělat.“

A to si samozřejmě uvědomuje i město. V lednu uplynula půlroční lhůta na předložení studií na využití území bývalých kasáren. „Obdrželi jsme jednu,“ informoval starosta Chebu Antonín Jalovec. Odborná komise hodnotila podle jeho slov studii i přes nějaké výhrady jako mimořádně přínosnou a velmi povedenou a doporučila se jí dále zabývat.

Následovalo aukční kolo, kde byla potvrzená cena 350 korun za metr čtvereční.

Studie, která zatím není veřejně přístupná, počítá s rozsáhlou výstavbou nejen v samotných kasárnách, ale i na přilehlých pozemcích, které zasahují směrem nad levý břeh Skalky a nad hráz přehrady, kde je část louky. Odborníci oceňovali, že by území nemělo být zastaveno hustě a ponechává prostory pro veřejnou výbavu v podobě školek, škol nebo občanského centra. Studie řeší i napojení na pěší trasy a cyklotrasy.

K projektu se nyní budou vyjadřovat orgány města, které by měly rozhodnout o dalším postupu, zda s tímto investorem bude dále jednat o odkupu pozemků, nebo jestli záměr zruší.

V případě, že by na projekt město kývlo, zástavba kasáren by byla největší akcí bytové výstavby od dostavby chebských sídlišť. Už nyní se počítá s náklady převyšujícími miliardu korun.

Samotná výstavby by zřejmě začala na pozemcích bývalých kasáren a postupovala směrem na západ. Projekt by investor rozdělil na několik etap po dobu patnácti až dvaceti let.