Zda se budou otřesy opakovat, nelze v tuto chvíli říct. „Jestli se jednalo o ojedinělé otřesy, anebo se bude jednat o klasický seismický roj, nelze v tuto chvíli říct, zatím to tak však nevypadá," poznamenala seismoložka.

Otřesy země pocítila i obyvatelka Lubů Ilona Bezděková. „Pocitově to vypadalo tak, že zeshora od Kraslic jede naložený kamion, duněla země, a nakonec to skončilo ránou, jako když nám ten kamion narazil do domu. Dokonce se i hýbala záclona a cinkaly skleničky," sdělila pocity obyvatelka Lubů. Teď má obavy o to, jestli se otřesy budou opakovat.

„Takové zemětřesení jsem necítila hodně dlouho. Měla jsem pocit, že se dům chvěje nepřetržitě několik minut. A byl to opravdu hnusný pocit, na který si nejde zvyknout," poznamenala Ilona Bezděková.

Podle hasičů zatím žádné škody hlášené nejsou.

„Hasiči nemají hlášené žádné škody, nezaznamenali ani žádné volání na tísňovou linku v souvislosti se seismickou aktivitou. Tyto otřesy v uvedené oblasti velmi často přicházejí v rojích, je tedy možné, že v následujících hodinách či dnech bude znovu zaznamenána podobná aktivita. Otřesy o síle kolem tří stupňů škály je možné pocítit, zpravidla ale nepůsobí žádné škody," informoval tiskový mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

Naposledy se země na Chebsku výrazněji zachvěla zhruba před rokem. Bylo to v polovině prosince roku 2020. I tehdy seismologové zaznamenali zvýšenou seismologickou aktivitu severně od Nového Kostela poblíž Lubů v hloubce mezi 9 a 10 kilometry. Nejprve se objevilo větší množství slabších otřesů a v pátek 16. prosince brzy ráno přišlo zemětřesení o magnitudu 2.3.



V říjnu letošního roku se zemětřesení objevilo také mezi Tachovem a Planou a mělo magnitudo 2,2. Nešlo však o seismický roj.