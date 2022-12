Jak Deník opakovaně píše, lázeňské město Karlovy Vary doplatilo na covidovou pandemii a válku na Ukrajině mnohem více než jiná česká města, protože Karlovy Vary tím přišly o ruskou klientelu, která udržovala zdejší lázeňství v chodu. Podle vedení města, které kampaň infocentra podporuje, je právě ruská klientela v Karlových Varech tradiční a zdejší lázně ji potřebují. Proto je podle zástupců města, infocentra i dotčených hotelů logické hledat možnou cestu u Rusů, kteří žijí v Německu.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

"Vadí nám, jak o této věci noviny informují. Doposud jsem nezaznamenala jedinou reakci na to, že takovou kampaň už rok jede destinační agentura Karlovarského kraje Živý kraj. Jsme zásadně proti válce na Ukrajině, ale toto je možnost, jak zachránit zdejší lázeňství. Asociace hotelů a restaurací (AHR) byla první, kdo uprchlíkům pomáhala. Měli byste zvážit, jak o tom budete informovat. Jsou to populistické články, za nimiž je politické zákulisí," ohradila se proti medializaci primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Jako první o kampani v azbuce informoval Deník N. Zaregistroval to opoziční zastupitel Adam Klsák (KOA), který inicioval otevřený dopis s titulkem Výzva k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu, pod nějž se podepsalo dalších sedm zastupitelů. Náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) kvůli tomu o nejmladším karlovarském zastupiteli Klsákovi prohlásil, že to jsou zpovykané názory jednoho opozičního zastupitele. "Kdyby měl pod sebou autor tohoto dopisu 100 zaměstnanců, kteří chtějí výplatu, možná by si psaní takového dopisu rozmyslel," reagovala primátorka. "Kdo inkriminovaný otevřený dopis četl, ví, že se nese ve věcném duchu, bez zbytečných emocí a jasně pojmenovává problematické aspekty kampaně. To je také důvod, proč ho bez váhání podepsalo dalších sedm opozičních zastupitelů a zastupitelek. I mezi veřejností vzbudil značný ohlas. Už sama snaha celou věc bagatelizovat je důkazem, že problém objektivně existuje a vedení si toho je vědomo. Nad výroky paní primátorky a pana náměstka na adresu mé osoby se musím pousmát, protože mi přijde na této úrovni jednání poněkud laciné přenášet problém do osobní roviny. Jestli to o něčem svědčí, tak jen o nedostatku věcných argumentů ze strany autorů," vrátil úder nejmladší zastupitel.

Jak vysvětloval ředitel Dlohoš, daná kampaň je cílená v Německu na konkrétní skupiny formou reklamy do počítačů a mobilních telefonů. "Nejde o žádný hromadný nálet na západní Evropu, my se od války distancujeme. Pro nás je ale tato klientela důležitý segment, který může zachránit zimu v Karlových Varech. Nemůžeme být odkázáni jen na wellness, to můžeme Karlovy Vary jinak zavřít, protože do wellness se jezdí i jinam než do lázní. Ruskojazyčná klientela je dlouhodobou klientelou našich lázní a dokáže čerpat lázeňské služby jako nikdo jiný. To Češi ani turisté z Asie neumějí," poznamenal Dlohoš.

"Němečtí Rusové sem jezdí odjakživa a zachraňují léčení v Karlových Varech. To jsou emigranti, kteří se s proputinovským režimem neztotožňují," konstatoval šéf AHR Jan Kronika. Právě AHR se na kampani s infocentrem podílela. Na dotaz, proč nemůže být reklama zveřejněná v jiném jazyce, odpověděl Jindřich Křováček, ředitel Eden Group, který provozuje hotely Carlsbad Plaza, Carlsbad Clinic a ještě do nedávna Zámecké lázně: "Je to kampaň v azbuce. A tu nevyužívají jen Rusové, ale i Uzbeci či Kazaši."

Jak upozornila předsedkyně Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech Klára Nýdlová, jejich instituce se pokoušela oslovit klienty ze severu, konkrétně Dánska či Finska, ti ale nemají o Karlovy Vary zájem. "Lázeňství v Karlových Varech je ohroženo. Jsou na něj navázány tisíce pracovních míst. Je to víc lidí, než je v Sokolovské uhelné," uvedla předsedkyně Nýdlová.

Zatímco kampaň infocentra stála 700 tisíc korun, Karlovarský kraj propagace lázeňství v azbuce přišla jen na 60 tisíc korun. Ten místo mobilů a počítačů šel s reklamou do německé televize. Předseda destinační agentury Karlovarského kraje Živý kraj Petr Židlický v tomto případě stojí za infocentrem. "Vzhledem k tomu, že rusky hovořící návštěvníci žijící v Německu a v dalších demokratických zemích světa tvořili významnou část lázeňských hostů před válkou, rozhodli jsme navázat na předchozí spolupráci a domluvili se s TV Novyj Mir na vysílání lázeňských spotů v rámci pořadu Gesunde Reisen v období od května do října. Tato televize vysílá pro rusky hovořící obyvatele v Německu a přes satelit také pro rusky hovořící diasporu ve zbytku Evropské unie, ale i v USA, Kanadě, Velké Británii i Izraeli. Nejde o žádnou záškodnickou proputinovskou buňku, ale o televizi, která informuje stejně jako jiná média, že Rusko je agresor," komentoval propagaci v azbuce Židlický. Ani on nevidí na takové propagaci lázeňství nic kontroverzního. "Ta stanice standardně vysílá. Tak proč my bychom měli být papežštější než papež?" podotkl.

Odpůrci reklamy lákající do Karlových Varů klienty v azbuce o ní nadále ale kladné mínění nemají. "Ať už je ruskojazyčná kampaň směřovaná kamkoliv, její vyznění mimo cílovou skupinu je v domácím i mezinárodním kontextu škodlivé, protože podporuje negativní stereotypy, kterých se město, lázeňství i byznys pro své dobro potřebují zbavit. Nemám nic proti tomu, aby si soukromníci podobnou kampaň platili sami, pokud jsou jiného názoru, byť je to v rozporu se zjevnou realitou. Ale ne z veřejných peněz, ne prostřednictvím infocentra," uzavřel Klsák.