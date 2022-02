Lázeňství stále čelí pandemické krizi a v dohledné době nebude lépe. Potvrzuje to primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA) i ředitel Asociace hotelů a restaurací v Karlových Varech Jan Kronika. Podle nich přišel nejvyšší čas orientovat zdejší cestovní ruch a lázeňství na jiné destinace než ty ruské.

"Západ Putina k tomu sám dohnal a on se jen brání," komentoval aktuální situaci Kronika a pokračoval: "Ano, je pravda, že tato situace komplikuje stav s naší klientelou a budeme se muset obrátit na jiné trhy než ruské, ale to už jsme začali. Budeme dělat vše pro to, abychom klientelu po covidu našli. Lidé stejně stále ještě necestují, nejsou vyřešeny ani otázky s covidpasy. Je ale fakt, že jsme doufali, že letošek už bude lepší, i když jsme s ruskou klientelou stále pro letošní sezónu příliš nepočítali. Věřili jsme, že příští rok se to otočí. Naším plusem by nyní měl být zápis do UNESCO."

Karlovarská primátorka poznamenala, že ruská klientela byla důležitá pro karlovarské lázeňství proto, že to byli bonitní návštěvníci, kteří neváhali ve městě pobýt několik týdnů a věděli, o čem lázeňská léčba je a proč ji chtějí. "V období světové finanční krize na konci nultých let to byla v podstatě jediná zahraniční klientela, kterou takový produkt zajímal. Hodně se změnilo po krymské krizi, Rusů přijíždělo méně. Evropanů sice více, ale jejich obvyklý pobyt není několik týdnů s léčbou, spíš prodloužený víkend s wellness. Rostl i počet asijských návštěvníků, ale jejich typický itinerář je pět evropských měst za týden, tedy také ne lázeňská léčba. Klienti ze středních vzdáleností, tedy Ruska nebo Izraele, se proto logicky o lázně zajímali nejvíc," vysvětlila Pfeffer Ferklová.

Pak podle ní přišel koronavirus a nyní přichází další rána. "Po dvou letech vidíme, že mnoho hotelů je zavřených nebo dokonce na prodej. Nikdo nevěděl, co bude příští měsíc, natož za rok. Válka na Ukrajině je samozřejmě především obrovská katastrofa humanitární, lidská, a pro nás Evropany i bezpečnostní, je jen kousek od nás. Pro Karlovy Vary je to po pandemii další velká rána, určitě postihne a změní zdejší byznys. Myslím, že Karlovým Varům nezbývá než se tomu přizpůsobit. Změnit to nedovedeme a udělat z lázní třeba průmyslovou zónu je samozřejmě nesmysl. Nezbude než to prostě přežít. Karlovy Vary ve své historii zažily už mnoho katastrof, války, povodně, nebo vyhořely do základů – ale nakonec se vždycky zvedly a šly dál," dodala primátorka.

Hejtman Kulhánek upozorňuje, že Rusy není možné paušalizovat. "Postup Ruska je zcela mimo mezinárodní právo, je hrubou agresí vůči suverénnímu státu, pro kterou není omluvy. Pro takový akt nesmí být v Evropě 21. století místo, a tak by k tomu také mezinárodní společenství mělo postavit. Aktuálně řešíme společně s dalšími kraji a vládou koordinovaný postup zejména v tématech migrační vlny, humanitární pomoci, možné energetické krize, odchodu velkého počtu ukrajinských pracovníků zpět do vlasti v rámci mobilizace. U našeho kraje hraje důležitou roli - s ústupem pandemie - pád očekávání návratu klientely z teritoria bývalého sovětského bloku, který je vzhledem k současné situaci v nedohlednu. Je to tak dalším impulsem pro změnu orientace našich lázeňských a ubytovacích zařízení na co nejširší portfolio jiných trhů. Podle rozsahu sankcí může být také aktuální zmrazení majetku investorů a občanů Ruské federace, což by také mělo dopad na lokální ekonomiku a situaci na realitním trhu. Je také důležité si uvědomit, že invaze na Ukrajinu je mocenskou hrou ruských špiček, nikoliv většinovým smýšlením Rusů, už vůbec ne těch, kteří trvale působí i v našem kraji. Bylo by proto nespravedlivé paušalizovat a vůči těmto lidem vystupovat negativně či je vystavovat veřejnému odsouzení," prohlásil karlovarský hejtman.